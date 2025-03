Obligatoriu doua ore de sport pe saptamana la liceu. Asta a cerut un deputat clujean astazi in Parlament! In prezent, adolescentii au o singura ora

Deputatul PSD de Cluj, Remus Lapusan, a depus in Parlament astazi, 12 martie 2025, o declaratie politica in care a subliniat importanta activitatii fizice in randul elevilor pentru sanatatea si dezvoltarea lor armonioasa. Lapusan a atras atentia asupra faptului ca elevii de liceu din Romania beneficiaza in prezent de doar o ora de educatie fizica pe saptamana, ceea ce este insuficient pentru a combate efectele unui stil de viata sedentar."In prezent, elevii de liceu din Romania beneficiaza de ... citește toată știrea