Observatia unui ucrainean care a luat cina intr-un restaurant din Romania. "Cum rezistati cu preturi ca in Elvetia?"

Oleg, un tanar ucrainean ajuns in Romania dupa ce Rusia i-a invadat tara, este uimit de preturile din supermarketurile si restaurantele de la Cluj. Ucraineanul spune ca ar fi mancat aproape o luna in tara natala din banii pe care i-a platit in Romania doar pentru o cina. Oleg a intrat in Romania chiar in primele zile, inainte de a se decreta mobilizarea generala in Ucraina, si a stat cateva zile la o familie de langa Cluj. Apoi, el urma sa-si continue drumul spre Franta, unde au emigrat mai ... citeste toata stirea