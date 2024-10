Octombrie ne surprinde cu temperaturi neobisnuit de ridicate si multe ploi! Vezi prognoza completa a ANM

Luna octombrie ne va surprinde cu temperaturi peste medie si multe ploi, cel putin in intervalul 7 - 21 octombrie. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru perioada 7 octombrie - 4 noiembrie."Pe parcursul saptamanii viitoare vremea va fi schimbatoare de o zi la alta in majoritatea zonelor din tara. Dupa un inceput de saptamana cu temperaturi modeste in sud si in sud-est, valorile termice vor fi in crestere treptata.Astfel, asteptam un regim termic care sa ... citește toată știrea