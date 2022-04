Oferte de Paste la pensiunile din Ardeal: in Muntii Apuseni, la fel de frumos ca in Alpii austrieci FOTO

Preturile pentru un sejur de trei nopti, pentru doua persoane, cu demipensiune, in Transilvania, in perioada Pastelui, incep de la 1.200 de lei si ajung pana la 4.500 de lei, caz in care turistii au la dispozitie si o zona SPA generoasa. Am cautat oferte cu demipensiune in ideea ca nimeni nu doreste sa-si bata capul cu gatitul sau cautatul de restaurante in zilele de Paste.In Transilvania, preturile pentru doua persoane in perioada 22-25 aprilie (trei nopti) cu mic dejun si cina incluse incep ... citeste toata stirea