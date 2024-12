OFICIAL: Cine sunt parlamentarii Clujului in legislatura 2024-2028. PSD Cluj a pierdut un mandat de senator in favoarea UDMR

OFICIAL: Cine sunt parlamentarii Clujului in legislatura 2024-2028Rezultatele finale ale alegerilor parlamentare din 2024 au stabilit componenta delegatiei Clujului in Parlamentul Romaniei. Deputatii si senatorii care vor reprezenta judetul Cluj in urmatorii patru ani sunt:Deputati de ClujMandate obtinute direct (etapa I):Razvan-Iulian Ciortea (PSD)Oana Murariu (USR)Radu-Marin Moisin (PNL)Ovidiu-Vasile Cimpean (PNL)Ramona-Ioana Bruynseels ... citește toată știrea