Oficial CNAIR: 45 de muncitori pe santierul autostrazii Sibiu-Fagaras, tronsonul 3, de aproape 18 kilometri

"Un comunicat pe an despre Mapa, arhisuficient. Pe 7 ianuarie 2024 ne intrebam daca pe Sectiunea 2 a Autostrazii A1 Sibiu-Pitesti incepem si cu sapa, nu doar cu... Mapa. A trecut un an si nu vedem niciun rezultat cu adevarat notabil, nici in teren, nici in birou. Cei 31,33 kilometri in valoare de 4,25 miliarde lei plus TVA pentru o autostrada ... citește toată știrea