Oficial de la Primaria Cluj despre colectarea gunoiului: Cele mai multe reclamatii sunt din zona Gheorgheni/In celelalte parti am spune ca functioneaza, dar nu suntem multumiti de modul in care actioneaza Supercom

Ridicare gunoiului ramane inca o problema in oras si in aceasta saptamana. Oficialii Primariei spun ca au aratat public ca au agreat un plan de masuri pentru ca societatea sa intre in normal cu ridicarea gunoiului si in zona cartierului Gherogheni unde sunt in prezent cele mai mari sincope si de unde administratia primeste cele mai multe sesizari."Cele mai multe reclamatii sunt din zona Gheorgheni. Acolo sunt cele mai mari probleme din oras cu ridicarea gunoaielor. In celelalte parti am spune ... citeste toata stirea