OFICIAL: Doar masinile de taxi cu CLIENT pot circula pe benzile dedicate, TAXIMETRISTII dau in judecata PRIMARIA

Este oficial: Doar masinile de taxi cu CLIENT pot circula pe benzile dedicate transportului in comun, potrivit unei hotarari adoptate de Consiliul Local Cluj-Napoca. Asociatiatia de Monitorizare Taxi Transilvania a anuntat ca va da in judecata Primaria si va cere anularea deciziei. Taxiurile vor putea circula pe benzile dedicate mijloacelor de transport in comun amenajate pe bd. Nicolae Titulescu, str. Regele Ferdinand, Calea Floresti si Splaiul Independentei, informeaza Primaria Cluj-Napoca. ... citeste toata stirea