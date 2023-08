Un secretar de stat maghiar a vizitat Clujului si a facut noi declaratii controversate."Fara Cluj nu exista istorie maghiara, nu exista natiune maghiara", a spus Arpad Janos Potap, secretar de stat responsabil pentru politici nationale in cadrul Cancelariei prim-ministrului ungar."Prin aceasta nu afirmam ca doar maghiarilor le apartine orasul. In ultimele secole, decenii si chiar si astazi, Cluj-Napoca a apartinut intotdeauna oamenilor care au trait si traiesc in acest oras si care au ... citeste toata stirea