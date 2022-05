Oficial. Pedepsele si amenzile pentru cruzimea imptrotiva animalelor au crescut. Noua legislatie aduce si pedepse cu inchisoarea de la 2 la 7 ani pentru zoofilie

Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor aduce pedepse si amenzi mai mari pentru cruzimea fata de animale si a fost promulgata de Presedintele Romaniei in 13 mai.Prin modificarea Legii 205/2004 a fost introdusa si o prevedere conform careia zoofilia este considerata cruzime fata de animale. In plus, animalul aflat intr-o situatie de pericol este considerat si animalul care a fost ranit, schingiuit sau supus zoofiliei, precum si animalul care nu ... citeste toata stirea