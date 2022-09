Olimpicii: Tinerii din Romania au obtinut sapte medalii la Olimpiada Europeana de Informatica pentru Juniori. Una vine la Cluj

Tinerii din Romania au obtinut doua medalii de aur, patru de argint, una de bronz si o mentiune de onoare la cea de-a sasea editie a Olimpiadei Europene de Informatica pentru Juniori (EJOI), a anuntat Societatea pentru Excelenta si Performanta in Informatica (SEPI), care pregateste olimpici pentru competitii. Competitia s-a desfasurat in aceasta saptamana, in Ucraina, online.Au fost 172 de concurenti din 32 de tari.Premiile si premiantii:SAVU Stefan Catalin, C.N. "I.L. Caragiale" / CJEX, ... citeste toata stirea