Cunoscutul regizor american Oliver Stone vine la Cluj, la editia din acest an a festivalului de film Transilvania, care are loc peste cateva zile.Regizorul, scenaristul si producatorul american Oliver Stone este unul dintre invitatii speciali al celei de-a 22-a editii a TIFF, programat in acest an intre 9 si 18 iunie. La Cluj, stone primeste Trofeul Transilvania pentru intreaga cariera. La festival este asteptat si regizorul mexican Michel Franco, care va face parte din juriul festivalului. ... citeste toata stirea