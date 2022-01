Omicron in Romania: Recorduri de infectari, cazuri grave si decese mai putine decat in "valul Delta"/ Cazurile la copii s-au dublat

La fel ca la nivel mondial, valul Omicron a adus recorduri de infectari si in Romania, insa pana acum internarile, cazurile grave si decesele sunt mult sub evolutia dramatica din toamna anului trecut, cand tulpina Delta a lovit puternic, noteaza G4Media. Noua varianta a virusului, mult mai contagioasa, s-a raspandit deocamdata puternic in randul populatiei active si mult mai putin la varstnici.Situatia cazurilor grave din spitale si a deceselor:Fata de situatia grava din toamna anului ... citeste toata stirea