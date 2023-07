O femeie de 73 de ani a fost gasita decedata in comuna Manastireni.In data de 8 iulie a.c., in jurul orei 13.50, la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj, o persoana a sesizat, printr-un apel la 112, faptul ca in localitatea Manastireni, comuna Manastireni, a fost gasita o femeie, in varsta de 73 de ani, decedata, care prezenta leziuni la nivelul capului.S-a constituit o echipa complexa, coordonata de un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj ... citeste toata stirea