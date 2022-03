ONG: Integrarea ucrainenilor care decid sa ramana in Romania ar trebui sa fie o prioritate a statului

Un exemplu de persoana care a decis sa ramana in Romania este Maria, care a acordat un interviu pentru Reuters. Ea a plecat din Kiev impreuna cu fiica sa Amelia, fiul ei de sapte ani, Kirill, si parintii ei, dupa ce a auzit explozii in apropiere. Maternitatea in care a nascut in urma cu patru luni nu mai exista."In Kiev aveam o viata foarte frumoasa, dar acum nu mai am nimic, doar copiii mei", a spus ea. "Am pierdut totul. In fiecare dimineata, cand ma trezesc aici si aud avioane, mi-e teama ... citeste toata stirea