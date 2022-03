ONU: Un milion de refugiati au fugit din Ucraina intr-o saptamana

Un milion de refugiati au fugit din Ucraina in tarile vecine de la inceputul invaziei ruse in urma cu o saptamana, a declarat joi Inaltul Comisar al ONU pentru Refugiati, Filippo Grandi."In doar sapte zile, am asistat la exodul a un milion de refugiati din Ucraina catre tarile vecine", a scris Filippo Grandi pe Twitter. "Pentru alte milioane, in interiorul Ucrainei, este timpul ca armele sa fie reduse la tacere, astfel incat asistenta umanitara sa poata ajunge si sa ... citeste toata stirea