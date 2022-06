Opera Maghiara din Cluj, invitata la Bucuresti dupa un secol. Ultimul spectacol din Capitala a fost in 1860, in prezenta lui Alexandru Ioan Cuza

Un spectacol de opera extraordinar in regia lui Tompa Gabor aduce pentru prima data in fata publicului bucurestean compania Operei Maghiare din Cluj-Napoca, invitata in cadrul Bucharest Opera Festival pe 26 iunie, ora 19:00, pe scena Operei bucurestene, intr-o aparitie inedita, ce o aduce pentru prima data in capitala dupa turneul istoric din anul... 1860, la spectacolele caruia in sala s-a aflat insusi domnitorul Alexandru Ioan Cuza, arata Radio Romania Cultural.Seara, in regia semnata de ... citeste toata stirea