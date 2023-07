Medicul Dragos Apostu, specialist in ortopedie si traumatologie la Spitalul REGINA MARIA Cluj, a realizat in premiera in Romania o operatie de monturi printr-o tehnica inovatoare de tratare a halucelui valg pe care medicul a studiat-o in Barcelona, Spania: "A fost prioritatea mea numarul unu sa aducem aceasta tehnica in Romania, ca sa le oferim cat mai repede pacientilor acest tratament nou". In acest moment, operatia nu se face in alta parte in Romania, deoarece necesita o pregatire prealabila ... citeste toata stirea