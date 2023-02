Operatie in premiera nationala ieri la spitalul judetean din Cluj.E vorba de o interventie chirurgicala in cadrul departamentului de radiologie interventionala.Echipa condusa de doctorul Horatiu Coman, medic primar chirurgie vasculara, a efectuat embolizarea unei malformatii arteriovenoase la un pacient de 62 de ani, utilizand in premiera nationala materiale de embolizare speciale pe baza de polimeri, "shape memory polymers", dupa cum arata spitalul de urgenta din Cluj."SCJU Cluj a facut ... citeste toata stirea