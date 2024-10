Operatiune a autoritatilor romane: Peste 1000 de perchezitii in mai putin de o saptamana

Peste o mie de mandate de perchezitie domiciliara si 342 de mandate de aducere au fost aplicate, in perioada 21 - 25 octombrie, in cadrul unei noi faze a Operatiunii JUPITER, a anuntat, duminica, chestorul Aurel Dobre, director al Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, in cadrul unei conferinte de presa.Potrivit acestuia, in urma activitatilor desfasurate, au fost dispuse masuri preventive fata de 57 persoane, fiind retinute 31, doua arestate preventiv, una la domiciliu, iar 23 ... citește toată știrea