Operatiune de recuperare din lacul Iulius Mall Cluj! O clujeanca si-a scapat telefonul scump in apa: "Imi pare rau ca ati ajuns in asa hal"

O clujeanca trece prin emotii mari, dupa ce a scapat un iPhone performant in lacul de la Iulius Mall. Iubitul acesteia umbla sa caute scafandri pentru a recupera dispozitivul scapat in timpul unei sedinte de "shooting"."Prietena mea si a scapat telefonul in lac la iulius acum o ora (sambata seara), e si sambata si tarziu si nu stiu daca avem sanse sa-l recuperam azi.La cine ar trebui sa apelam sa ne ajute cu o situatie ca asta?Telefonul e un iPhone 15 pro max, mai avem vreo sansa sa nu fie ... citește toată știrea