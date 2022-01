Operatiune fantastica de salvare a unui clujean! Transferat cu avionul in Italia pentru o inima artificiala - FOTO

Un clujean cu mari probleme cardiace a fost transportat in Italia, dupa un efort fantastic depus de un ONG, familie si medici.Clujeanul a plecat de pe Aeroportul din Cluj cu un avion special din Turcia, care a costat o avere. Acesta va primi o inima artificiala in Italia, temporar, pana cand va aparea un donator.Pacientul se chinuie de 5 ani cu aceasta boala gravaBarbatul de 44 de ani din judetul Cluj a fost diagnosticat in urma cu 5 ani cu o grava afectiune a inimii. Acum are nevoie de un ... citeste toata stirea