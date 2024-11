Operatiuni de amploare ale jandarmilor clujeni, in perioada alegerilor! 1.000 de cadre sunt pregatite sa asigure protectia in cele 674 de sectii de votare

Ministerul Afacerilor Interne din judetul Cluj a mobilizat aproximativ 1.000 de cadreaEuro"politisti, jandarmi, pompieri si alti angajatiaEuro"pentru a asigura desfasurarea in siguranta si legalitate a alegerilor prezidentiale, protejand cele 674 de sectii de votare.Au fost intensificate patrularile in zonele aglomerate pentru a descuraja tulburarile ordinii publice, iar incalcarile legislatiei electorale vor fi sanctionate cu amenzi sau pedepse cu inchisoarea, in functie de gravitate. Fortele ... citește toată știrea