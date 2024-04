Opt arestati la Cluj pentru trafic de droguri in trei cauze penale distincte.Ieri politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj, impreuna cu procurorii DIICOT Cluj, au documentat, in trei cauze penale, activitatea infractionala a opt persoane, cercetate pentru trafic de droguri de mare risc, in forma continuata si efectuarea, fara drept, de operatiuni cu substante susceptibile de a avea efecte psihoactive. Anchetatorii arata ca din cercetarile efectuate in prima cauza a ... citește toată știrea