Optiuni de cazare oferite de organizatorii celor mai mari festivaluri de muzica din Romania - Untold, Neversea si Massif 2023

Creatorii Untold Universe vin cu optiuni de cazare pentru fanii celor 3 mari festivaluri de muzica pe care le organizeaza: Massif - in PoianaBrasov, intre 3 si 5 martie, Neversea - in Constanta, intre 6 si 9 iulie, si Untold - in Cluj-Napoca, intre 3 si 6 august. Cei care inca nu si-au luat cazare, pentru cele mai mari si asteptate festivaluri din Romania si nu numai, au la dispozitie mai multe hoteluri, disponibile pe site-ulfiecarui eveniment - Massif, Neversea si Untold."Fanii Massif ... citeste toata stirea