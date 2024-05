Oradenii se plang ca dezvoltatorii imobiliari din Cluj strica piata: ,,Dupa ce au terminat de inchiriat ghetourile din Cluj, s-au reorientat spre Oradea"

Chiriile in marile orase au crescut considerabil in ultimii ani. Cluj-Napoca este orasul cu cele mai mari preturi la imobiliare din Romania insa se pare ca costurile incep sa fie mai mari si in alte orase, mai ales in cele care exista universitati.Oradenii se plang ca si in orasul lor preturile apartamentelor s-au marit, unii dintre ei sustinand ca acest lucru ar fi vina dezvoltatorilor imobiliari din Cluj, care si-au extins afacerile si in Oradea.,,Am intrat recent pe olx si pe grupul ala ... citește toată știrea