Un cartier comunist al Clujului a fost proiectat ca orasel al informaticienilor, pe vremea cand industria incepea sa prinda contur. E vorba de cartierul Zorilor, despre care nu multa lume stie ca a fost conceput in ideea de a asigura locuinte angajatilor Combinatului Electronic, atunci in curs de executie.Aflam informatia din revista Arhitectura din 1979, unde arhitectul Emanoil Tudose arata ca Zorilor urma sa aiba aproximativ 4.000 de apartamente si "a fost conceput in ideea de a asigura ... citeste toata stirea