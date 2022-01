Orasul care investeste 24 de milioane de euro in autobuze cu hidrogen. Ce performante au comparativ cu autobuzele electrice VIDEO

Cu 24 de milioane de euro, suma prevazuta in bugetul Clujului pentru 2022 in acest scop, s-ar putea achizitiona circa 35 de autobuze pe baza de hidrogen. Orasul are deja 41 de autobuze electrice, dar foloseste doar jumatate. Expertul consultat de "Adevarul" explica care autobuze sunt mai eficiente: electricele sau cele pe baza de hidrogen. Dupa ce Cluj-Napoca a fost primul oras din Romania care a introdus in circulatie autobuzele electrice, acum se pregateste o noua premiera - introducerea in ... citeste toata stirea