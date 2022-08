Orasul din Romania in care au loc sapte divorturi pe zi. Vezi cate divorturi au fost inregistrate anul trecut in Cluj-Napoca

In Romania rata divorturilor a inregistrat o usoara crestere in perioada pandemiei. De vina a fost nu doar stresul, ci si faptul ca partenerii au petrecut mai mult timp impreuna si au acumulat frustrari si tensiuni peste care nu au mai putut trece.Potrivit datelor oficiale, in primii ani dupa Revolutie aveam un divort la 6 casatorii. In 2021, insa, Bucurestiul a ajuns pe primul loc in Romania la divorturi. Mai exact, 2.600 de divorturi au fost pronuntate pe parcursul unui an, ceea ce inseamna ... citeste toata stirea