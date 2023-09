Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca a obtinut azi un ordin de protectie in numele unei studente la Drept in Cluj, impotriva unui student cu care aceasta a avut o relatie, pe care a incheiat-o. Auzind argumentele, instanta a dispus azi instituirea unui ordin de protectie impotriva acestuia din urma.In motivarea cererii, s-a aratat ca in perioada decembrie 2022 aEuro" iunie 2023 femeia, o studenta la Drept, a avut o relatie de cuplu cu agresorul, un alt student la Drept cu doi ani mai ... citeste toata stirea