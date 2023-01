Organizatia Salvati Copiii: "In fiecare scoala/liceu trebuie infiintat un grup de actiune anti-bullying"/Scolile ignora legea desi datele arata ca un elev din doi este victima actelor de amenintare, de umilire sau de violenta fizica

In Romania, un elev din doi este victima actelor de amenintare, de umilire sau de violenta fizica, iar patru copii din cinci asista la situatii de bullying, transmite Organizatia Salvati Copiii Romania, citata de www.agerpres.ro.Conform datelor oficiale invocate de organizatie, in sistemul de educatie a fost inregistrata o crestere cu aproape o treime a situatiilor de bullying sesizate, in anul scolar 2021-2022, prin comparatie cu anul scolar anterior (10.971 de situatii de bullying ... citeste toata stirea