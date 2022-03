Organizatorii de festivaluri din Cluj ajuta Ucraina! Cumpara bilete de solidaritate

Organizatorii de festivaluri din Cluj, adunati in comunitatea "Un Singur Cluj", implicata si in pandemia COVID, lanseaza o campanie de strangere de fonduri pentru Ucraina."Razboiul de langa Romania fura vieti omenesti si distruge sute de mii de familii. Peste un milion de oameni au plecat pana acum din Ucraina, in timp ce altii au ramas in tara lor macinata de razboi. Si refugiatii si cei ramasi au nevoie de ajutoare, de alimente, apa, medicamente, haine, adaposturi sigure, liniste si pace. ... citeste toata stirea