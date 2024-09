Oricine poate salva o viata, daca stie cum. 4 din 5 stopuri cardio-respiratorii se intampla acasa. Medicii SMURD ii invata pe clujeni manevrele de prim-ajutor

Oricine poate salva o viata, daca stie cum - salvatorii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta din Cluj organizeaza duminica a 12-a editie a Maratonului Resuscitarii, in care ii invata gratuit pe clujeni cum pot salva o persoana aflata in stop cardio-respirator.Astfel, urmatoarea editie a maratonului are loc duminica 15 septembrie in zona Casino a Parcului Central "Simion Barnutiu" din Cluj-Napoca, intre orele 10 si 18. Maratonul Resuscitarii este initiat de catre medicii si ... citește toată știrea