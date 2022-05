Originea celui mai folosit salut de catre ardeleni: "Servus"

"Servus" este o forma de salut informal des folosita in Cluj si in mare parte din Transilvania. Aceasta formula ar proveni din salutul antic din lumea romana, redescoperit si folosit de nobilimea si carturarii germani in perioada Renasterii. Pentru a promova expozitia "Istoriile Clujului", de la etajul 1 al Muzeului National de Istorie a Transilvaniei (MNIT), comunicatorii istitutiei au postat pe pagina de Facebook a MNIT explicatia salutului "servus". "Servus, azi o forma de salut informal, cu ... citeste toata stirea