Oscar 2024: Marele castigator e filmul "Oppenheimer" cu sapte premii

Actorul irlandez Cillian Murphy a castigat premiul pentru cea mai buna interpretare masculina in rolul fizicianului J. Robert Oppenheimer, considerat parintele bombei atomice. Regizorul filmului "Oppenheimer", Christopher Nolan, a castigat premiul pentru regie."Am facut un film despre un om care a creat bomba atomica si, de bine sau de rau, traim in lumea lui Oppenheimer. Asa ca as dori sa dedic acest premiu celor care lupta pentru pace din intreaga lume", a declarat Cillian Murphy dupa ce a ... citește toată știrea