OSCE a inregistrat peste 3000 de incalcari ale armistitiului din estul Ucrainei in ultimele 48 de ore

Observatorii Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) au inregistrat in 48 de ore peste 3.200 de noi incalcari ale armistitiului care ar trebui sa fie in vigoare in estul Ucrainei, au anuntat acestia intr-un comunicat de presa dat publicitatii in cursul noptii de luni spre marti, relateaza Agerpres, conform AFP.De vineri seara pana duminica seara, observatorii OSCE au inregistrat 2.158 de incalcari in regiunea Donetk si 1.073 in regiunea Lugansk, aflate partial sub ... citeste toata stirea