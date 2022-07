Osemintele unei persoane au fost gasite pe dealul Borhanciului, in urma cu o luna, ar fi vorba de un cioban care a fost devorat de cainii de la stana.In 6 iunie seara dupa ora 22 politistii au fost sesizati ca pe o pasune din extravilanul municipiului Cluj-Napoca, in zona Dealul Borhanciului, au fost gasite mai multe fragmente osoase umane, precum si haine. In baza sesizarii, s-a format o echipa operativa de politisti pentru efectuarea cercetarii la fata locului, ocazie cu care au fost ... citeste toata stirea