Se pare ca teapa prin metoda ,,ghiulul" inca este in floare la Cluj.Aceasta pacaleala este foarte simpla, de obicei o persoana necunoscuta va va aborda cu o poveste falsa, ca sa va convinga sa ii dati o suma de bani pentru un ,,inel pretios", pe care l-a gasit sau pe care trebuie sa il vanda urgent pentru a face rost de bani.O tanara a avut parte de o experienta cel putin ciudata in gara fany din Cluj-Napoca atunci cand a fost abordata de un astfel de individ.,,Salut. Am patit ceva suspect ... citeste toata stirea