Pachete cu alimente 2024: Ce alimente primesc romanii anul acesta? Carnea conservata de porc a fost redusa!

Romanii care fac parte din categorii vulnerabile vor beneficia si in acest an de tichete sociale pentru produse alimentare, mese calde si de pachete de alimente.Potrivit normelor programului, ce sunt cuprinse in HG 70/2024, aplicabila deja, pachetele alimentare vor trebui ridicate de la centrele speciale de distributie, de catre fiecare beneficiar in parte, asa cum s-a stabilit printr-o hotarare aparuta in luna februarie.De asemenea, lista produselor incluse in pachetele cu produse ... citește toată știrea