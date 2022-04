Pachetele pentru veteranii de razboi din Romania, la 81 de ani de la intrarea Romaniei in al doilea razboi mondial, au fost pregatite la Cluj.E vorba de peste 1.700 de pachete pentru ziua veteranilor de razboi, sarbatorita anual in 29 aprilie. Astazi la sediul Diviziei 4 Infanterie "Gemina" din Cluj-Napoca, au fost impachetate cadourile care vor ajunge la veteranii de razboi, in perioada urmatoare.La activitate au fost invitati sa participe si veterani de razboi din municipiul Cluj-Napoca, ... citeste toata stirea