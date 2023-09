Un barbat in varsta de 52 de ani din judetul Satu Mare s-a stins dupa ce i-a fost refuzat transferul la trei centre medicale din tara.Pentru ca avea o fisura de trahee iar la spitalul din Satu Mare nu este niciun specialist in chirurgie toracica, medicii de acolo au cerut ajutor in zadar colegilor.Barbatul din comuna Beltiug lucra ca sofer in Germania, dar a venit in vacanta acasa. Joia trecuta acesta a iesit la plimbare cu un scuter, iar intr-o clipa de neatentie s-a dezechibrat si a cazut ... citeste toata stirea