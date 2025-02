Pacienti blocati mai bine de jumatate de ora in liftul Ambulatoriului Spitalului de Boli Infectioase Cluj: ,,In caz de incendiu noi nu ne puteam evacua"

Sapte pacienti au ramas blocati timp de mai bine de jumatate de ora in liftul de la Ambulatorul Integrat al Spitalului de Boli Infectioase Cluj.,,Am urcat cu liftul si am ramas blocati. Eram 7 persoane plus liftiera, am ramas blocati mai bine de jumatate de ora. In jurul orei 12:40 am urcat in lift, si abia la 12:20 am reusit sa iesim", a explicat un cititor Stiri de Cluj, care se afla printre cei care au ramas blocati in liftul unitatii medicale.Clujeanul mentioneaza ca liftiera a chemat ... citește toată știrea