Padurar din Cluj, saltat de politisti pentru fals informatic! Functionarul public ar fi introdus date false in SUMAL de mai multe ori

Un barbat de 54 de ani, functionar public si padurar cu atributii de paza a fondului forestier din zona municipiului Dej, a fost retinut pentru 24 de ore de politistii clujeni.Conform IPJ Cluj, acesta este cercetat pentru savarsirea infractiunii de fals informatic in forma continuata, fiind vorba de 5 acte materiale. Din ancheta a reiesit ca, in perioada decembrie 2022 - ianuarie 2023, padurarul ar fi introdus date false in aplicatia SUMAL.Modificarile facute de acesta ar fi vizat detalii ... citește toată știrea