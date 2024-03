Padurea Faget s-a transformat in groapa de gunoi pentru deseurile din constructii! ,,Cine ii gaseste? Ce e de facut ?" - FOTO

Padurea Faget este locul ideal pentru plimbari relaxante in natura, insa din ce in ce mai multi indivizi perturba fauna si flora aruncand gunoaie.O clujeanca aflata la o plimbare in Faget a dat peste un munte de deseuri provenite de pe un santier.,,Faget. Azi, 9 martie 2024!Mizerabil! Deseuri de constructii, in mijlocul naturii!Cine ii gaseste? Cine ii pedepseste? Ce e de facut?", a scris clujeanca pe un grup destinat civicilor clujeni.Cei care isi arunca deseurile la intamplare pot primi ... citește toată știrea