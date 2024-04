Padurea-parc din Cluj, premiata de Comisia Europeana

O gradina comunitara, gradini pe acoperisuri pentru persoane cu dizabilitati, o biblioteca de liceu regandita si spatii comune pentru elevi, dar si proiectul unei "paduri-parc", langa Cluj-Napoca - au fost premiate in urma cu cateva zile in cadrul competitiei New European Bauhaus, organizata anual sub egida Comisiei Europene. Concursul cauta exemple de "proiecte frumoase, durabile si incluzive din viata reala". In cadrul ceremoniei de decernare a premiilor, 20 din cei 50 de finalisti au fost ... citește toată știrea