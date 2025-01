Paguba de 7000 de euro pentru o firma din Cluj! Un hot a spart o masina si a furat un obiect extrem de scump

Un hot din Cluj-Napoca a provocat o paguba de 7.000 de euro, dupa ce fortat usa unei masini si a furat un portofel si un aparat de masurare a fibrei optice.Incidentul a avut loc in noaptea de 9 spre 10 octombrie 2024, insa Judecatoria Cluj-Napoca a dispus inceperea judecatii in dosarul in care clujeanul este acuzat de savarsirea infractiunii de furt calificat ... citește toată știrea