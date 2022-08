Paguba unor romani care si-au rezervat vacante in Grecia. "O voce rastita a spus ca doar turistii din Romania fac asta"

Mai multi romani care voiau sa-si rezerve vacanta in Grecia au fost victimele unor escroci. Acum, turistii au pierdut sute si chiar mii de euro pe care e posibil sa nu-i mai recupereze. Pentru mai multi romani Grecia va ramane o Fata Morgana in aceasta vara, dupa ce au platit unor escroci sume importante pentru vacante fictive pe taram elen. Experienta unuia dintre ei a fost descrisa pe un forum in care turistii romani dezbat diverse probleme cu care se pot confrunta pe parcursul vacantelor ... citeste toata stirea