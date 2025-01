Pagube de 7,3 milioane de lei, contabilizate de Romsilva din taierile ilegale de padure in primele 9 luni din 2024

Pagubele inregistrate din taieri ilegale in padurile de stat administrate de Regia Nationala a Padurilor (RNP) - Romsilva au totalizat 7,3 milioane de lei in primele trei trimestre ale anului 2024, in scadere cu 8% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit informatiilor furnizate de reprezentantii Romsilva si citate de Agerpres."In primele trei trimestre ale anului 2024, in padurile proprietate publica a statului au fost efectuate 10.459 de controale in teren, iar volumul total de ... citește toată știrea