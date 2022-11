Palatul Prefecturii, cladire simbol a Clujului, va fi modernizat cu bani din PNRR

Frumoasa cladire a Prefecturii, realizata dupa planurile arhitectului Jozsef Huber in 1910 pentru a fi sediu al Camerei de Comert a Clujului, va fi renovata. Contractul de finantare pentru renovarea completa a cladirii este asteptat sa fie semnat pana in data de 15 decembrie 2022.Joi dimineata, subprefectul judetului Cluj, Tasnadi Istvan-Szilard si aparatul tehnic de specialitate din cadrul Institutiei Prefectului - Judetul Cluj au participat in sistem videoconferinta la o sedinta de lucru ... citeste toata stirea