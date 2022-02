Pana la sfarsitul lui martie am putea scapa de marea majoritate a restrictiilor, transmite ministrul Rafila / "Sunt semne ca acolo suntem, in varful valului 5"

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat duminica seara la Antena 3 ca Romania se afla, cel mai probabil, in varful valului 5 Covid, iar o confirmare urmeaza sa avem saptamana viitoare."Sunt semne ca acolo suntem, in varful valului 5. In saptamana care urmeaza vom avea confirmarea. In opinia mea, marti cred ca nu vom depasi 35.000 de cazuri si putem sa spunem ca intram in faza de stabilizare si ne asteptam la o scadere in perioada imediat urmatoare. Ati observat ca dupa ce am avut un ... citeste toata stirea